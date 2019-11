30-krotność ZUS. Leszek Miller przestrzega Lewicę

Niepokoił się pan jak patrzy pan jak lewica Zastanawia się czy Pop Projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczące likwidacji trzydziestokrotności czy też nie poprzeć tego Projekt ustawy pan lewicy radził na dziś Ja uważam że to już nie ma nad czym zastanawiać ten problem ma trzy aspekty ekonomiczne Społeczny Jeżeli chodzi o ekonomiczne no Próba znalezienia dodatkowych 6 Miliardów złotych do budżetu Próba tymczasowego poprawienia sytuacji budżet Nic więcej Jeżeli chodzi o aspekt społeczny No trzeba pamiętać że gdyby te regulację weszły w życie No to Rozdźwięk między najwyższą emeryturę A najniższą by Diament Diament diament w powiększeniu Do widzenia Masz jakiś Krynicy Nie jest Pożąda Wreszcie aspekt polityczny Zarysowała się dekompozycja obecnego obozu władzy I opozycja w tym przypadku lewicowa nie ma żadnego interesu żeby Nie pogłębiać tej dekompresji Tak poparcie Ustawa o tej ustawy oznacza że Działa się na Zasypania deko Dekompozycji Anię wzmocnienia Według mnie te trzy aspekty pokazują wyraźnie że powinno się głosować za odrzuceniem tego projektu A jeżeli Jarosław Gowin dotrzymasz swojego słowa jego ugrupowanie nie poprze tego wniosku to to będzie początek Końca tej zjednoczonej prawicy To trudno powiedzieć Ja nie znam na tyle wnętrza Take Alicji żeby Kompetencje na ten temat się wyrażać ale to oznacza bardzo poważne kłopoty Dla Jarosława Kaczyńskiego i dla jego koalicjant No właśnie Wzmacnia tych kłopotów Patrycja powinna Zainteresowana więc Jerzy ja słyszę że To mają być jakieś koncesje na rzecz Wisły i tak dalej i tak dalej Trudno to zrozumieć Leszek Miller Dziękuję bardzo za tą rozmowę za ten No to pytanie do Agaty wiesz jak to będzie początek rządów Nie no nie sądzę No nie to co myślę że jest byłoby bardzo życia Dla kogo życzeniowe Jarosław Kaczyński nie nie może sobie pozwolić Policjant No więc ja myślę że po pierwsze jednak do ostatniej chwili trwają YES rozmowy Trwałe z Jarosławem gowinem Zobaczymy co ostatecznie zrobi Zobaczymy na przykład Ilu posłów w ogóle przyjdzie Bo można Nie przychodzą Głosowanie Ale posiadanie większa Parlamentarny jest tak ważna Prawo dla Jarosława Kaczyńskiego że przynajmniej na razie No to sobie nie Zobaczymy jak to będzie wyglądało przez najbliższe Jarosław Gowin jest jeszcze do przekonania czy nie przyjdzie żeby nie poprzeć ale jednocześnie nie wy Sport Nie myślę że Kwestia 30 Prawdopodobnie w arytmetycznie we i przejdzie Nie zostanie odrzucona W pierwszym czytaniu Jednak liże telewizor Ja tak Revita jest liczniejsza niż Gowin To może Zdziwił się zdziwił bym się gdyby Legnica głosowała za odrzuceniem tego W pierwszym czytaniu bez konta Wyprawa telewizja położy coś na stole własnego No tak Chciała Też jest Trochę dla wyborców niezrozumiała sytuacja Lewica głosuje razem z prawem i sprawiedliwością mango No nie bo jeżeli chodzi o Gowin jest taki bardziej Pro Jak bliżej tutaj akurat platformy kontra YouTube pisma bardziej lewitował Sprawie Tego jak bogaci powinni Jak to się bądź co bądź rządów w którym jest i Gowin i morał Lewica jest na pewno w ogóle trudnej sytuacji że to chodzi o coś co jest związane z Więc jest jak wywrotka Tak no to jest coś to lewica powtarza czego broni tak uważa Bogaci mają więcej Koniec Pojawia się projekt który może to umożliwi Ale jest to projekt zły dziurawy kiepsko uzasadnij No i zgłoszony przez prawo