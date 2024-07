3-miesięczne dziecko z urazem mózgu. Rodzice usłyszeli zarzuty

Rodzice trzymiesięcznego dziecka zostali przesłuchani. -Nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Złożyli wyjaśnienia wskazujące na to, jak doszło do obrażeń dziecka - powiedział PAP mecenas Łukasz Cieślak, pełnomocnik rodziców. Rodzice to lekarz i adwokatka.