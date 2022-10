3-latka trafiła do szpitala z poparzeniami drugiego stopnia. Ktoś wylał na nią gorącą ciecz

Z kolei w przypadku oprzenia chemicznego zranione miejsce trzeba polewać wodą przez 30 minut (wyjątkiem jest oparzenie tlenkiem wapna - to jest zabronione). Gdy mamy do czynienie z oparzeniem elektryczny, upewnij się, że odcięte jest źródło prądu. Dopiero wtedy zbliż się do poszkodowanego i rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Nie zapomnij wezwać karetki.