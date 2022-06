Horror 3-latka. Włożył rękę do uruchomionej szatkownicy

Dziecko włożyło dłoń do maszyny, która zdaniem świadków była prawidłowo zabezpieczona. Urządzenie służące do ścierania ziemniaków wyłączyło się automatycznie, nim ręka chłopczyka została całkowicie zmiażdżona. Na miejscu interweniowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec przetransportował dziecko do szpitala w Szczecinie.