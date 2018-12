27. Finał WOŚP: ruszają aukcje internetowe

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Zanim na ulice wyruszą wolontariusze, swoją "cegiełkę" do zakupu sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych możemy dołożyć już teraz. Ruszyły bowiem internetowe aukcje WOŚP.

27. Finał WOŚP

"Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków” – czytamy na oficjalnej stornie WOŚP.

WOŚP – ruszają aukcje internetowe

"W dniu 26. Finału co niespełna 10 sekund pojawiała się nowa aukcja dla WOŚP. Polacy pokochali niezwykłe przedmioty, ich historie i możliwość udziału w internetowych licytacjach. I to zarówno w charakterze kupujących, jak i darczyńców. Co roku na Allegro mamy tysiące przedmiotów podarowanych przez naszych użytkowników, niektóre bardzo oryginalne i wartościowe, inne niezwykłe przez związane z nimi historie" –podkreśla Krzysztof Śpiewek, manager CSR w Allegro, cytowany przez Onet.

27. Finał WOŚP. Szczególne aukcje od znanych aktorów, dziennikarzy i sportowców

"W tym roku na aukcję przygotowałem wyjątkowo przedmiot. To kask, który został przygotowany specjalnie dla mnie na wyprawę zimową na K2. Wyprawę historyczną, która obfitowała w szereg nieprzewidzianych przygód. Akcja ratunkowa na Nanga Parbat - to właśnie w tym kasku szedłem z Denisem po Elizabeth Revol i Tomka Mackiewicza. Tenże kask uratował mi dwa tygodnie później życie, gdyż podczas wspinaczki do obozu pierwszego na K2 zostałem ugodzony w głowę kamieniem. Skończyło się to tak, że moi koledzy musieli mi założyć sześć szwów. Ale niewątpliwie, gdyby nie ten szczególny kask, pewnie dzisiaj nie mógłbym wam o tym opowiadać. Namawiam gorąco do jego licytowania. Mam nadzieję, że uda się zebrać furę kasy, którą spożytkujemy w imię wyższych celów" – podkreśla na jednym z filmów himalaista Adam Bielecki.