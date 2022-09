26 września. Światowy Dzień Antykoncepcji

Światowy Dzień Antykoncepcji

Antykoncepcja jest określeniem wszelkiego rodzaju metod, których celem jest uniemożliwienie zapłodnienia. Polegają one głównie na tym, aby uniemożliwić plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Dostępne są także środki antykoncepcyjne, które hamują owulację, poprzez wpływ na gospodarkę hormonalną kobiety. Antykoncepcja stanowi ochronę przed zajściem w ciążę, a niektóre metody zapobiegają także zakażeniu chorobami przenoszonymi drogą płciową. Uznaje się, że pierwszą nowoczesną metodą antykoncepcji dla kobiet była wkłada domaciczna, która pojawiła się w 1909 roku. W połowie XX wieku kobiety uzyskały dostęp do tabletek antykoncepcyjnych. Obecnie na rynku istnieje wiele środków antykoncepcyjnych. Są to m.in.: plastry, implanty, wkładki, spirale i zastrzyki.