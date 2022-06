"Rejestr wkładek domacicznych". Ministerstwo Zdrowia odpowiada na zarzuty ws. gromadzenia danych o antykoncepcji

Rozmówczyni sugeruje, że stosowanie antykoncepcji jest według państwa "niemoralnym prowadzeniem się", w związku z czym rejestr budzi jej obawy. - To jest niepokojący sygnał. Pojawiają się też pytania: Po co im to? Jaką chcą stworzyć narrację? A może chcą spojrzeć na te dane zbiorczo, by zrzucić na Polki winę, że nie chcą mieć dzieci? Być może chcą wysłać sygnał lekarzom, że ich kariera lepiej będzie się rozwijać, jeśli będą tzw. "obrońcami życia nienarodzonego", a pacjentki będą traktowali jak inkubatory. Wiele razy przekonaliśmy się, że rząd w swoich działaniach ogranicza prawa kobiet - dodaje Ferenc.