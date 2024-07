26-latek myślał, że idzie na randkę. Został zaatakowany

Pojawiły się nowe informacje w sprawie groźnego zajścia, do którego doszło w poniedziałek w warszawskim Lesie Bródnowskim. Z ustaleń "Faktu" wynika, że 26-latek, który nożem zaatakował dwóch nastolatków, zrobił to, by się przed nimi obronić. Mężczyzna miał paść ofiarą spisku.