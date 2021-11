25-latek z Łodzi chciał zemścić się na sąsiedzie. Teraz grozi mu dożywocie

Po chwili do mieszkania wrócił mąż. - Opowiedział, że został zaatakowany przez 25-latka. Pokrzywdzony miał zostać uderzony głową w twarz, następnie wciągnięty do klatki schodowej i duszony rękami. Napadnięty miał problem z oddychaniem, gdyż na skutek działania sprawcy doszło do uszkodzenia jego krtani - poinformował policjant.