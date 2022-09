24 godziny. Rosjanie uciekają przed poborem

O "szczęściu" może mówić z kolei 35-letni Ilja, który dowiedział się o mobilizacji, będąc w Turcji na wakacjach z rodziną. Koledzy z pracy napisali do niego, że do biura trafiło jego wezwanie do wojska – relacjonuje CNN. Mężczyzna został nad Bosforem, a jego żona i dziecko wróciły do Rosji.