22-latek z ciężarówki przesadził. Wyjechał wprost pod osobówkę

Niebezpieczne zdarzenie drogowe w Lubuskiem. Policja udostępniła nagranie z niepokojącym zachowaniem kierowcy ciężarówki. Na drodze wojewódzkiej prowadzącej z Drezdenka w kierunku Międzychodu przed nieoznakowanym radiowozem poruszała się ciężarówka. Nagle jej kierowca wykonał manewr wyprzedzania. Zrobił to na zakazie, gdy akurat na drodze pojawiło się wzniesienie. Co więcej, wyjechał wprost na czołówkę z osobówką jadącą z naprzeciwka i tylko szczęście sprawiło, że odbił on w ostatniej chwili na prawo i nie doszło do tragedii. Kierującym tirem okazał się 22-latek, który nie miał pojęcia, że wszystko na własne oczy zobaczyli policjanci z drogówki. Niebezpieczny manewr wyprzedzania przysporzył mu sporo problemów. "22-latek będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy, bo jak się okazało miał już na koncie siedem punktów karnych, do których dołożył kolejnych 19. Dzięki czujności policjantów ze strzeleckiej drogówki w porę przerwano jego niebezpieczną jazdę" - wyjaśniła policja.