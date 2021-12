22 godziny horroru. Japończyk przetrwał na morzu

Nagranie, jakie rutynowo robią wszyscy uczestniczący w akcjach przedstawiciele służb, zarejestrowane zostało dzięki kamerze na kasku ratownika, który wskoczył do wody, by asekurować rozbitka. Pomógł mu założyć kamizelkę ratunkową, w której dotransportował go do łodzi straży nadbrzeżnej. Pozostali strażnicy utrzymywali linę holującą. Mężczyzna długo czekał na ratunek, ale od chwili zauważenia jego dryfującej łodzi przez ratowników, wszystko przebiegło naprawdę błyskawicznie. 30-sekundowy film z akcji zamieścił na Twitterze BBC News.