21-latek zginął z policyjnej broni. Przełomowa decyzja sądu

Sprawę skierowano najpierw do Sądu Rejonowego w Koninie, ale po wyłączeniu się tamtejszych sędziów, do Sądu Rejonowego w Kaliszu. Jednak pełnomocnik rodziny zmarłego mężczyzny złożył wniosek o przekazanie sprawy o szczebel wyżej - do Sądu Okręgowego. Tak też zdecydował Sąd Apelacyjny w Łodzi. Argumentując to, sędzia Sławomir Wlazło stwierdził, że sprawa ma szczególną wagę. "Dotyczy bowiem sytuacji, gdzie śmierć pokrzywdzonego nastąpiła w wyniku interwencji funkcjonariusza policji. Od samego początku sprawa budzi szczególne zainteresowanie opinii publicznej, mediów oraz lokalnej społeczności w Koninie" – cytuje słowa sędziego "Gazeta Wyborcza".