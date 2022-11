Uwaga kierowcy. Sypią się mandaty z nieoczekwianego powodu

Jak sprawdzić widzialność? Metoda ze słupkami

- Reasumując przednich świateł przeciwmgielnych zwanych też przeciwmgłowymi należy użyć wtedy, gdy zmniejszona jest widoczność podczas gorszych warunków atmosferycznych. Dotyczy to zarówno rzęsistego deszczu, śnieżycy czy jak to wynika z ich nazwy, mgły. W przypadku tylnych świateł ważne jest to, że te obostrzenia są większe. Według przepisów można je włączyć, jeżeli widoczność spadnie poniżej 50 metrów i tutaj tak naprawdę jedyną kwestią interpretacji jest określenie tych warunków - wyjaśnił Opas.