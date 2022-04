20 rosyjskich linii lotniczych dołącza do unijnej "czarnej listy"

Linie lotnicze świadomie naruszyły normy bezpieczeństwa

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Komisję Europejską "Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego zezwoliła rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację setek zagranicznych statków powietrznych bez ważnego świadectwa zdatności do lotu. Zainteresowane rosyjskie linie lotnicze świadomie to zrobiły z naruszeniem odpowiednich międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Jest to nie tylko wyraźne naruszenie Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (konwencja chicagowska), ale również stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa".