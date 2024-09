20-lecie Polski w UE. Mieszkańcy Podlasia wskazali na ważne zmiany

- Te autostrady, co mamy to mi się wszystkie podobają. W porównaniu z tym, co było ileś lat temu, to naprawdę jest duży plus. Bez porównania. - Bardzo dobrze, mamy dużo korzyści, jesteśmy otwarci na świat. Dzięki strefie Schengen możemy podróżować bez wiz, mamy dużo dopłat do różnego rodzaju funduszy, studenci mają dostęp do Erasmusa bez problemu. Same korzyści - wyliczali nam mieszkańcy Podlasia, gdy zapytaliśmy ich o zmiany, jakie zaszły przez 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym roku obchodzimy 20-lecie członkostwa w europejskiej wspólnocie. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, czy są zadowoleni ze zmian, które zaszły od 2004 roku. Nasi rozmówcy przyznali, że bycie częścią wspólnoty europejskiej zapewniło Polsce rozwój, co można zauważyć gołym okiem. - Myślę, że na lepsze nam to wyszło. Infrastruktura się poprawiła. Wydaję mi się, że to było potrzebne, byliśmy daleko w tyle z takimi inwestycjami, jak właśnie drogi. - UE dała nam dużo perspektyw, szczególnie dla młodych ludzi. Dlatego, że mają możliwość podróżowania. Z perspektywy czasu to wyszło nam na lepsze. - Mamy bardzo duże wsparcie z Unii. Drogi i wszystko - mamy na to dofinansowania - dodali przechodnie z Białegostoku. Obejrzyj wideo z Podlasia, by poznać nie tylko opinie mieszkańców w tym temacie, ale też usłyszeć o tym, jak na przestrzeni czasu zmienił się komfort życia nad Wisłą. Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.