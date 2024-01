20-latka zginęła, bo pomyliła domy na 90 sekund. Amerykanin osądzony

66-letni Kevin Monahan ze stanu Nowy Jork został we wtorek uznany za winnego zabójstwa 20-letniej Kaylin Gillis - podało Associated Press. Mężczyzna usłyszał również zarzuty lekkomyślnego narażania na niebezpieczeństwo i manipulowania dowodami rzeczowymi. "Oczywiście jest to sprawiedliwe rozstrzygnięcie, ale bardzo smutny czas dla rodziny" - powiedział adwokat rodziców Gillis. "Nie zmienia to tego, co pozostanie na zawsze, czyli utraty ich pięknej córki" - dodał.