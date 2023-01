20 lat po tragedii. Tatry nie zapomną ofiar lawiny, która pochłonęła 7 licealistów i opiekuna z Tychów

Sprawa trafiła do sądu. W kwietniu 2006 r. Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł wobec drugiego opiekuna wycieczki tyskich licealistów, nauczyciela geografii Mirosława Sz., karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres czterech lat. W trakcie procesu Sz. przyznał się do popełnienia błędów podczas organizowania wyprawy, które doprowadziły do śmierci ośmiorga jej uczestników. Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że Mirosław Sz. jako kierownik wycieczki dopuścił się wielu zaniedbań i tym samym nieumyślnie sprowadził zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników.