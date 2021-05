19 złotych podwyżki dla lekarzy. "Niemądre posunięcie Ministerstwa Zdrowia"

- To całkowicie niezrozumiałe. To jest zaprzeczenie wszystkiemu, co było mówione w trakcie epidemii i świadczy o tym, że PR swoją drogą, a rzeczywistość swoją. To jest posunięcie, które jest niemądre i przyniesie bardzo dużo szkód. Takich posunięć powinniśmy unikać, zwłaszcza nauczeni epidemią, tym co się działo w ostatnim czasie - powiedział w programie "Newsroom" WP senator SLD i lekarz Wojciech Konieczny. Gość Agnieszki Kopacz odniósł się w ten sposób do zapowiadanej przez resort zdrowia podwyżki w wysokości 19 zł brutto dla lekarzy specjalistów. Konieczny przypomniał, że w zaprezentowanym ostatnio "Nowym Ładzie" rząd zapowiedział znaczny wzrost nakładów na służbę zdrowia. Według niego, "jest ogromny rozdźwięk" między tym, co proponuje Ministerstwo Zdrowia, a tym, co w Nowym Ładzie ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

