19-letnia Brytyjka została śmiertelnie potrącona przez samochód. Za zabójstwo odpowie ojciec

Ojciec oskarżony o zamordowanie 19-letniej córki potrąconej samochodem

Według ustaleń z miejsca zdarzenia miał prowadzić auto w stanie nietrzeźwości. Policja podała, że po zatrzymaniu Malt odezwał się tylko po to, by potwierdzić swoje nazwisko i adres. Pojawiła się również hipoteza, że do śmierci córki miał doprowadzić celowo.