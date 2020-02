19-latka zabiła ojczyma. Są zarzuty i areszt

W Bobrownikach w województwie śląskim nastolatka dźgnęła ojczyma nożem, a ten w wyniku obrażeń zmarł. 19-latka przyznała się do winy. Grozi jej dożywocie. Jak wykazały badania, miała około promila alkoholu. Decyzją sądu trafiła już do aresztu na 3 miesiące.

"Rodzinna awantura przerodziła się w tragedię. 19-latka w trakcie kłótni dźgnęła ojczyma nożem, a potem uciekła z domu. Mężczyzna nie przeżył" - informowaliśmy w sobotę . Teraz polsatnews.pl donosi, że po zatrzymaniu i przesłuchaniu dziewczyna przyznała się do winy.

Śledczy zgromadzili na tyle obszerny materiał, że napastniczce przedstawiono zarzut zabójstwa. Grozi jej dożywotnie pozbawienie wolności. Prokurator złożył wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu, a sąd przychylił się do tej decyzji.

Przypomnijmy, że do zdarzenia w Bobrownikach doszło w piątek przed godziną 23. Dziewczyna przyjechała w odwiedziny do matki, gdzie w pewnym momencie wybuchła awantura. W trakcie kłótni 19-latka chwyciła nóż i raniła nim ojczyma w gardło.

- Zaczęli się szarpać, mąż zadzwonił po policję, ja wybiegłam do sąsiadki. Córka zbiegła do sąsiadki na dół, waliła tam w drzwi, za chwilę była cisza. Wróciłam na górę, mąż już się trzymał za szyję. Reanimowałam go, ale po prostu się nie udało - mówiła Polsat News żona ofiary.