18-latka z woj. śląskiego przeżyła piekło. Oprawcy gorzko tego pożałują

Do zdarzenia doszło w 2015 roku. 18-letnia wówczas kobieta, znajdując się w skrajnie ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej, poszukiwała pracy. - Poprzez znajomą trafiła na 32-latka z Bytomia,, który pod pozorem zatrudnienia jej w lokalu gastronomicznym umówił ją na spotkanie z 38-latkiem. Kiedy kobieta przyszła na rozmowę w sprawie pracy mężczyźni zabrali ją do mieszkania na terenie Katowic, w którym miała siedzibę nieformalna agencja towarzyska i pracowały prostytutki. Dopiero wtedy nastolatka zorientowała się, na czym tak naprawdę miała polegać jej praca – wyjaśnia Waldemar Łubniewski, rzeczni prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Sosnowiec. Akt oskarżenia za zmuszanie nastolatki do prostytucji

Od marca do sierpnia 2015 r. dziewczyna świadczyła usługi seksualne pod nadzorem 38-latka. Co pewien czas mężczyzna zmieniał jej miejsce pobytu i przewoził do kolejnych mieszkań w Katowicach, Sosnowcu i Cieszynie, w których organizował jej spotkania z klientami. W sierpniu 2015 roku 18-latka postanowiła porzucić pracę i uciec od sutenera. Zwróciła się o pomoc do 32-latka, który złożył jej ofertę pracy w charakterze prostytutki na terytorium Wielkiej Brytanii.