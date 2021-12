18-latka uciekła z kwarantanny. Tragedia w Rozborzu

W piątek 10 grudnia 18-letnia Paulina razem z kuzynką Izabelą i koleżanką Dominiką wsiadły do samochodu, który prowadził 20-letni Jakub - opisuje "Super Express". Niestety, doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem, który wpadł do rowu i uderzył w skarpę.