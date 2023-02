16-metrowy starożytny zwój. Niesamowite odkrycie z Egiptu zaprezentowane

Egipskie ministerstwo turystyki i starożytności odsłoniło w poniedziałek odnowione skrzydło swojego najstarszego Wielkiego Muzeum Egipskiego w Kairze. Na uroczystości zaprezentowano m.in. odkryty w zeszłym roku 16-metrowy papirus Waziriego. Składa się on ze 150 kolumn zapisanych pismem hieratycznym w czerni i czerwieni i 113 rozdziałów Księgi Umarłych. Co ciekawe, papirus Waziriego jest pierwszym tego rodzaju znaleziskiem od stulecia.Nagrania z tego wydarzenia udostępniła agencja Associated Press. W Egipcie coraz częściej dochodzi do prezentowania starożytnych odkryć. Wszystko po to, aby przyciągnąć turystów. Jest to jednak historyczny moment, ponieważ do tej pory nie odnaleziono tak dobrze zachowanego i dużego papirusu. - Jestem bardzo dumny. W końcu to najwyższy, najdłuższy, najmocniejszy i najlepszej jakości papirus, który kiedykolwiek został odkryty w Egipcie - stwierdził Mostafa Waziri, szef egipskiej Najwyższej Rady Starożytności.