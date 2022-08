16-latek wygrał w sądzie z fundacją o. Rydzyka. "Musi udostępnić informację publiczną"

Fundacja Lux Veritatis musi udostępnić informację publiczną 16-letniemu Maciejowi Rauhutowi. Tak zdecydował sąd, który rozpatrzył wniosek nastolatka. - Chodziło mi o to, by pokazać ludziom, że każdy, nawet dziecko, może sprawdzić, na co idą państwowe pieniądze - tłumaczył.