1500 zł na jedno dziecko w nowym roku szkolnym. Kiedy złożyć wnioski?

Wsparcie otrzymają też rodzice samotnie wychowujący dzieci. Mogą oni liczyć na dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. W 2024 r. wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Rodzice muszą spełnić kryterium dochodowe - w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci. Co ważne, do dodatku mają prawo także osoby, które są pełnoletnie, aż do ukończenia 24 roku życia, uczące się w szkole lub w szkole wyższej, gdy oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.