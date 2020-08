15 sierpnia. Czy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolnego?

Reguluje to Kodeks pracy. Zgodnie z jego zapisami taki dzień wolny nam przysługuje. Jeśli pracodawca nie wyznaczyłby dodatkowego dnia wolnego, złamałby przepisy i tym samym naraził się na karę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca może go wyznaczyć na przykład na 14 sierpnia (piątek), albo 17 sierpnia (poniedziałek). Może to być też każdy inny dzień. Zależy to od wewnętrznych ustaleń w danym przedsiębiorstwie.