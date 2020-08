15 sierpnia. Częstochowa przygotowuje się na szczyt pielgrzymkowy

15 sierpnia to dla Częstochowy pierwszy szczyt pielgrzymkowy. Częstochowski magistrat przygotowuje się na przyjęcie pątników. Stosowane będą specjalne środki bezpieczeństwa.

15 sierpnia. Częstochowa gotowa na szczyt pielgrzymkowy

15 sierpnia to uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z okazji tego święta tysiące osób pielgrzymują do Częstochowy. W dobie pandemii koronawirusa to spore wyzwanie dla częstochowskiego magistratu, który musi zadbać o bezpieczeństwo pątników. By ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa miasto wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa.

Według zaktualizowanego harmonogramu od 11 do 31 sierpnia do Częstochowy ma dotrzeć ponad 18 tysięcy pieszych pątników. Na dwie ostatnie dekady sierpnia zgłoszono blisko 100 grup pielgrzymkowych. Największą „zwartą” grupą liczącą 2,5 tysiąca pątników ma być Piesza Pielgrzymka Diecezjalna z Tarnowa. W związku ze stanem epidemii - w porównaniu z rokiem poprzednim – pielgrzymów ma być mniej o ok. 80-85%.

15 sierpnia. Specjalne środki bezpieczeństwa w Częstochowie

Miasto przygotowało specjalny system bezpieczeństwa sanitarnego. W przypadku wystąpienia u pielgrzyma niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem medycznym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala. Osoba powinna mieć osłonięte usta i nos. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Osoba podejrzana o zakażenie powinna oczekiwać na transport medyczny w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym możliwe jest czasowe odizolowanie jej od innych.

15 sierpnia. Koncert pod Jasną Górą

Jak informuje częstochowski magistrat, 14 sierpnia na Błoniach Jasnogórskich odbędzie się koncert "Abba Ojcze - Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II". Tego dnia, pod batutą Piotra Rubika zaśpiewają m.in. Pectus, Rafał Brzozowski, Anna Wyszkoni, Katarzyna Cerekwicka, Halinka Mlynkova, Łukasz Zagrobelny, Sargis Davtyan, Dariusz Malejonek, Filip Lato, czy Aleksandra Nykiel. Organizatorami wydarzenia są Klasztor Jasnogórski, Telewizja Polska oraz Fundacja NIEDZIELA.

Będzie to element zgromadzenia o charakterze religijnym, odbywający się na terenie należącym do Klasztoru Jasnogórskiego, dlatego organizatorzy koncertu nie kierowali wniosku o zgodę na imprezę masową do Urzędu Miasta Częstochowy. Miasto z uwagi na stan epidemii i wskazania sanitarno-epidemiologiczne takich zgód w tym sezonie nie wydaje. Zrezygnowało też z organizacji tegorocznych miejskich imprez i festiwali plenerowych.

Aukcja w Janowie Podlaskim. "Ataki na stadninę są polityczne"