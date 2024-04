15 ostrzeżeń i 124 alerty. Dramatyczne skutki orkanu w Anglii

Pomimo tych niepokojących warunków pogodowych, prognozy meteorologów dla wschodniej Anglii są optymistyczne. Temperatura ma tam w sobotę osiągnąć 22 stopnie C., co byłoby najwyższym poziomem od początku tego roku. To oznacza, że będzie tam cieplej niż na przykład w Lizbonie czy Nicei.