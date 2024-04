Tragedia w Tychach. Śmierć motocyklisty

Po wypadku zamknięty został zjazd z DK86 w ul. Katowicką (to dojazd do Tychów z głównej arterii od strony Katowic, wiodący przez dzielnicę Czułów). Dojazd do Tychów jest możliwy wszystkimi kolejnymi zjazdami. Na trasie DK86 ruch nie został zakłócony.