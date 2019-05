14 oskarżonych o porwania i rozboje. Chcieli zabić sportowca i policjantów

Pomorski wydział Prokuratury Krajowej oskarżył 14 osób o popełnienie 63 przestępstw. Były to m.in. trzy próby zabójstwa - znanego sportowca i dwóch policjantów, a także porwanie adwokata dla okupu.

Oskarżeni to mieszkańcy powiatów: ostrołęckiego, ciechanowskiego, suwalskiego, łomżyńskiego oraz miejscowości położonych w pobliżu Warszawy. Przestępstw dokonywali oni w różnych konfiguracjach osobowych. Siedmiu osobom zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledztwo ws. organizacji rozpoczęło się w czerwcu 2015 roku, gdy porwano prawnika.

Jak twierdzi adwokat, mężczyźni byli ubrani w mundury CBŚP i zatrzymali go pod pozorem kontroli drogowej. Następnie mieli wybić młotkiem szybę w drzwiach, zastraszyć mecenasa bronią, skuć w kajdanki i zabrać do pojazdu, którym przyjechali. Po kilkunastu godzinach wypuścili go w pobliżu Ostródy, gdy obiecał, że w ciągu tygodnia zdobędzie milion złotych, którego żądali porywacze.