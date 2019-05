Marek Opioła i spot z black hawkami. Policja nie poniesie konsekwencji

- Trudno winić policję, że jakoś głębiej tego nie badała, a trzeba pamiętać, że poseł wprowadził komendanta w błąd - powiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Policjanci nie poniosą konsekwencji wypożyczenia śmigłowców black hawk do nagrania spotu posła Marka Opioły.

Ale policjanci konsekwencji wypożyczenia sprzętu posłowi nie poniosą. - Policja nie myśli kategoriami politycznymi i kampanii wyborczej. Otrzymała pismo i nie wzbudziło to jakichś podejrzeń. Wczoraj pan komendant powiedział, że czuje się oszukany tym pismem, bo do czego innego zostało to nagranie użyte - wyjaśnił w rozmowie z RMF FM Jarosław Zieliński.