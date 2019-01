14-letnia Natalia odnaleziona. Po dziesięciu dniach wróciła do domu

Przez dziesięć dni funkcjonariusze, rodzina i internauci poszukiwali zaginionej Natalii z Białegostoku. Nastolatka jest cała i zdrowa - w czwartek samodzielnie wróciła do domu. Okazuje się, że uciekła od rodziny i nie chciała dać się odnaleźć. 14-latka wiedziała o swoich poszukiwaniach, bo komentowała je w sieci.

- Nasza zaginiona 14-letnia Natalia wróciła samodzielnie do domu. Nie ma na chwilę obecną mowy o jakimkolwiek uprowadzeniu. Po prostu uciekła - mówi WP nadkom. Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Teraz policjanci będą ustalać, co robiła i gdzie była. - Podejrzewam, że cała sprawa skończy się zainteresowaniem sądu rodzinnego - dodaje rzecznik prasowy.

Rodzice zgłosili jej zaginięcie policji. Policja przeszukiwała dworce i szpitale. Sprawdzała też miejsca wskazane przez rodzinę. Nastolatka po kilku dniach zaczęła komentować swoje zaginięcie w sieci. "To nie moja wina, że robicie taką aferę, bo wyszłam z domu na parę dni"; "W dzisiejszych czasach policja jest taka ułomna, że nie potrafi mnie znaleźć" - pisała dziewczyna. To już kolejna poszukiwana nastolatka, która podczas poszukiwań loguje się w sieci. Wcześniej robiła to 16-letnia Jagoda z Przeworska. Dziewczyna również się odnalazła. Przez cały czas była u koleżanki.