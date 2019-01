Ma logować się w sieci, a policja nadal jej nie znalazła. Ekspert tłumaczy, dlaczego

- Policja ma spętane ręce. Nie może namierzyć tego logowania, bo ma tylko zgłoszenie zaginięcia. Formalnoprawnie ma niewielkie możliwości - tłumaczy Wirtualnej Polsce ekspert, nadkom. Dariusz Loranty. Mowa o 14-letniej Natalii, która od dziewięciu dni nie wróciła do domu, a ma logować się w sieci.

"Policja ma spętane ręce"

Dodaje, że możliwe jest również przejrzenie bilingów, gdyby dzwoniła do kogoś z telefonu. - Jak taka osoba przedzwoni do koleżanki, która mieszka w domku jednorodzinnym to przyjeżdża policja i pyta, czy przedzwoniła. A ta koleżanka, nieletnia przy mamie i tacie mówi: tak, dzwoniła, ale nie powiedziała, gdzie jest. I bawimy się w kotka i myszkę - dodaje policjant.

"Nie zdziwiłbym się, gdyby się nie rwali do poszukiwania"

Zdaniem eksperta dzieci "będą się naigrywać, bo mogą to robić". - Jakby dostały po łapach, to by się skończyło - ocenia. - To nie jest rzadkie zjawisko. To jest zabawa. Tylko zazwyczaj to jest na forach i te dzieci się znajdują po kilku dniach. Dziewięć dni to zdecydowanie za długo - podsumowuje nadkom. Loranty.