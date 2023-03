14-latka zatrzymana za posiadanie narkotyków. "Podejrzanie się zachowywała"

Zatrzymany trafił do policyjnej celi, a następnie usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu, gdzie będzie oczekiwał na wyrok w sprawie. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków i udzielanie ich nieletniej grozi nawet do 10 lat więzienia. O dalszym losie 14-latki zdecyduje natomiast sąd rodzinny.