14-latka nagrywała filmik jadąc rowerem. Wpadła pod jadący samochód

Funkcjonariusze apelują też, by znajdując się na drodze maksymalnie ograniczyć korzystanie z przedmiotów rozpraszających uwagę. "Czasem wystarczy tylko chwila by doszło do zdarzenia, za które można przypłacić zdrowiem a nawet życiem. Pamiętajmy, za poziom bezpieczeństwa na drodze odpowiadają wszyscy, którzy z niej korzystają" - przypominają policjanci.