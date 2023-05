13-latek nagle chwycił za kierownicę autobusu. Dramatyczny moment w USA

Dramatyczne nagranie z USA. Gdy grupa uczniów wracała ze szkoły do swoich domów w Warren w stanie Michigan, nagle kierowczyni autobusu zasłabła. W sieci krąży wideo z tego zdarzenia. Teraz udostępniła je agencja Reutera. Kamery bezpieczeństwa zarejestrowały moment, na którym widać, jak dochodzi do utraty przytomności kobiety. Po chwili za kierownicę łapie 13-letni Dillon Reeves. Uczeń siódmej klasy jako jedyny zauważył, że dzieje się coś niepokojącego i bez większych nerwów zareagował wzorowo. Najpierw wyrównał koła, następnie nacisnął hamulec, a potem zatrzymał autobus, zmieniając bieg na automatycznej skrzyni biegów. Reszta dzieci po zorientowaniu się, co się dzieje, wpadła w panikę. Chłopiec ani drgnął i krzyczał, by "ktoś zadzwonił" na telefon alarmowy, by o wszystkim poinformować służby. Poszkodowana w wyniku utraty przytomności kobieta uzyskała szybką pomoc od ratowników medycznych. Dyrektor szkoły Lois E. Carter Middle School w Warren, Robert D. Livernois uhonorował 13-latka na specjalnie zwołanej konferencji, gdzie pojawili się też jego bliscy. - Dowiódł niezwykłego aktu odwagi i dojrzałości. Jest dla nas przykładem - mówił na konferencji dyrektor placówki, do której uczęszcza młody Amerykanin.