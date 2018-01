13-latek cudem przeżył. Śruba niemal przebiła mu mózg

13-letni mieszkaniec stanu Maryland w USA padł ofiarą przerażającego wypadku. Podczas budowy domku na drzewie niechcący przebił sobie głowę 15-centymetrową śrubą. Chłopiec cudem przeżył wypadek.

- Kiedy zobaczyłam, co się stało, wpadłam w panikę. To był jeden z najbardziej przerażających widoków w moim życiu - mówiła matka chłopca. Akcja ratunkowa była bardzo skomplikowana. Ze względu na przybitą do głowy 2-metrową deskę ratownicy nie mogli wsadzić chłopca do helikoptera ratunkowego. Operacja wydłużyła się ze względu na to, że trzeba było spiłować część drewnianej belki.