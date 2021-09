WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze 11 września. Kalendarium zamachu w Nowym Jorku Dzisiaj, 11-09-2021 09:30 11 września. Kalendarium zamachu w Nowym Jorku 11 września 2001 roku doszło do zamachu na budynki World Trade Center na Manhattanie w Nowym Jorku. Zamachowcy uprowadzili cztery samoloty. Dwa z nich uderzyły w bliźniacze wieże, trzeci w Pentagon. Tylko jeden samolot nie dotarł do celu. Te dramatyczne wspomnienia wciąż są żywe. Share 20 lat temu stacje telewizyjne na wszystkich kontynentach pokazywały jeden obraz - płonące wieżowce World Trade Center na nowojorskim Manhattanie. Był to największy atak terrorystyczny w historii. Zginęły w nim 2 983 osoby. Przedstawiamy kalendarium wydarzeń tego dnia według czasu nowojorskiego (by uzyskać czas polski, należy dodać 6 godzin): 07.59 Lot nr 11 American Airlines, Boeing 767, startuje z lotniska w Bostonie w kierunku Los Angeles. 08.10 W kierunku Los Angeles startuje także Lot 77 American Airlines, Boeing 757 z Waszyngtonu. 08.13 Lot 11 zostaje przejęty przez porywaczy. Samolot zmienia tor lotu. 08.14 Lot 175 United Airlines startuje z Bostonu także w kierunku Los Angeles. 08:20 Kontrolerzy z centrum lotów w Bostonie uznają, że Lot 11 został prawdopodobnie porwany. 08.25 Kontrolerzy z centrum lotów w Bostonie ostrzegają inne centra kontroli lotów w sprawie Lotu 11, jednak nie zostaje powiadomione Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej. 08.40 Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej i Kosmicznej dostaje informację o prawdopodobnym porwaniu Lotu 11. 08.42 Lot 93 United Airlines, Boeing 757, startuje z Newark w stanie New Jersey. Leci w kierunku San Francisco. 08.42 Lot 175 zostaje porwany i zaczyna się poruszać na południe. 08.46 Pada rozkaz startu dwóch myśliwców F-16. 08.46.40 Porwany przez terrorystów pasażerski samolot (Lot 11) uderza w północną wieżę World Trade Center między piętrami 93 a 99. Z ogromnej dziury w budynku unoszą się kłęby dymu. 8.49 Stacje na całym świecie pokazują wstrząsające obrazy z Nowego Jorku.





















9.03 Drugi porwany przez terrorystów samolot pasażerski - Lot 175 - uderza w południowy budynek World Trade Center. Dochodzi do eksplozji wewnątrz. Płoną oba wieżowce. STAN HONDA Źródło: PAP/EPA 9.17 Krajowe Biuro Lotnictwa (FAA) wstrzymuje wszystkie loty na nowojorskich lotniskach. 9.21 Władze Nowego Jorku zamknęły wszystkie mosty i tunele w centrum miasta. 9.24 Podejrzenie porwania Lotu 77 oraz Lotu 93. 9.30 Wystąpienie prezydenta Busha na Florydzie: "Kraj ucierpiał z powodu ataku nieznanych terrorystów". 9.40 Krajowe Biuro Lotnictwa (FAA) wstrzymuje wszystkie loty pasażerskie nad Stanami Zjednoczonymi (pierwszy raz w historii USA). 9.43 Porwany samolot linii American Airlines - Lot 77 - uderza w budynek Pentagonu. Szybka ewakuacja personelu. 9.45 Ewakuacja Białego Domu. 9.57 George Bush opuszcza Florydę. 9.58 Pasażerowie Lotu 93 buntują się przeciwko porywaczom. 10.00 Zawala się południowa wieża World Trade Center. 10.03 Samolot Lotu 93 zostaje rozbity w Pensylwanii. Najprawdopodobniej celem był Biały Dom lub budynek Kapitolu. 10.28 Eksplozja w północnej wieży WTC. Również ten budynek zawala się. WTC Źródło: PAP/DPA 10.30 Lotnictwo cywilne odwołuje wszystkie loty pasażerskie na terenie USA. 10.38 Eksplozja samochodu-pułapki przed Departamentem Stanu w Waszyngtonie. 11.17 Burmistrz Nowego Jorku, Rudolph Giuliani, zarządza ewakuację południowego Manhattanu. Giuliani nie potrafi określić liczby ofiar. 11.30 Giełdy amerykańskie zawieszają swoje sesje. 11.33 Krajowe Biuro Lotnictwa (FAA) informuje, że nie może "doliczyć się" kilku maszyn. 11.40 Linia American Airlines (AMR) oświadcza, że straciła dwie maszyny. Samoloty przewoziły w sumie 156 pasażerów. Według prasy, jeden z B757 został użyty do ataku na WTC. 13.30 Prezydent George W. Bush stwierdza, że armia amerykańska została postawiona w stan najwyższej gotowości. Jednocześnie obiecuje, że zostaną użyte wszystkie dostępne środki, by dopaść i ukarać winnych tragedii w Nowym Jorku i Waszyngtonie. ( Źródło: AFP/EAST NEWS 13.50 Burmistrz Waszyngtonu, Anthony Williams, ogłasza na czas nieokreślony stan alarmowy. 14.00 Amerykańska Komisja ds. Operacji Giełdowych informuje, że wszystkie giełdy w USA pozostaną zamknięte także w środę. 14.30 Senator John McCain określa atak jako "akt wojny". 15.20 Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan potępia zbrodnie przeciwko USA. 15.36 Prezydent Bush przybywa do bazy lotniczej w stanie Nebraska, gdzie dochodzi do narady ze specjalistami ds. bezpieczeństwa narodowego. 16.00 W mediach pojawiają się informacje, że według federalnych służb wywiadowczych w kwestii inspiracji ataku podejrzanym numer jeden jest Osama bin Laden. OSAMA BIN LADEN Źródło: PAP/EPA 16.32 Prezydent wraca z bazy w Nebrasce z powrotem do Waszyngtonu. 17.25 Runął trzeci 46-piętrowy budynek należący do kompleksu WTC. 18.20 AFP i CNN informują o licznych eksplozjach w stolicy Afganistanu, Kabulu. USA twierdzą, że nie one przeprowadziły bombardowanie. 20.30 Prezydent USA George W. Bush wygłasza orędzie do narodu. Zapowiedział, że sprawcy zostaną surowo ukarani. - Rozpoczęliśmy już pościg za winnymi tragedii. Nie będziemy czynili różnicy między tymi, co dokonali zamachów i tymi, którzy teraz ich ukrywają - mówił. 11 września 2001 roku. Tego nie wiedziałeś o zamachu na World Trade Center