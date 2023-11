11 listopada w Warszawie. Policja rozstawiła zapory

Rzecznik KSP zwrócił także uwagę na to, że "bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych". - A więc za każdym razem widząc zagrożenie, poinformujmy o nim policjantów, zgłośmy to na numer 112. Niepokojące informacje, to także te związane z osobami zachowującymi się w podejrzany sposób. To również bagaże pozostawione bez nadzoru. Każda taka informacja jest traktowana przez nas niezwykle poważnie. Każdy sygnał oznacza szybką reakcję z naszej strony, przez co minimalizujemy zagrożenie, które może się pojawić - dodał.