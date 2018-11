11 listopada w Rzeszowie. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości 2018

11 listopada 2018 roku w Rzeszowie odbędą się obchody - tym razem 100. rocznicy Święta Niepodległości. Z tego powodu podróżujący po mieście mogą spotkać się z utrudnieniami w ruchu. Oto najważniejsze informacje na temat zmian komunikacyjnych w Rzeszowie.

W godz. od ok. 10.00 do ok. 12.30: