11 listopada. Sklepy. Nadchodzi niehandlowy weekend

Narodowe Święto Niepodległości w 2023 roku wypada w sobotę. Ze względu na wagę uroczystości jest to jeden z trzynastu dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że tego dnia większość punktów handlowych będzie zamknięta. To jednak nie koniec. Wypadająca dzień później niedziela, będzie niedzielą niehandlową.