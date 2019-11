11 listopada. Parada Niepodległości na ulicach Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz: żadna tożsamość nie może wykluczać

Obchody Święta Niepodległości trwają w całym kraju. Z tej okazji w Gdańsku zorganizowano już po raz 17. Paradę Niepodległości. Zgromadziła tysiące uczestników, którzy przeszli głównymi ulicami miasta, by uczcić odzyskaną przez Polskę niepodległość.



- Kochane gdańszczanki, gdańszczanie, Pomorzanki, Pomorzanie, Polki, Polacy, Europejczycy – żadna z tych tożsamości się nie wyklucza. A co ważniejsze, w takim dniu jak dzisiaj chyba powinniśmy pomyśleć, jak bardzo one się ze sobą łączą i jak bardzo każda z tych tożsamości wynika z każdej – powiedziała przed Zieloną Bramą na Długim Targu prezydent Gdańska.

Aleksandra Dulkiewicz podkreślała, że 11 listopada to dobry moment, aby zastanowić się nad pojęciem patriotyzmu.

- Pewnie dzisiaj warto zapytać każdego siebie o swój własny patriotyzm, co to dla mnie dzisiaj w 101. rocznicę odzyskania niepodległości oznacza być Polką i Polakiem – dodała.

- Tak chyba właśnie powinno wyglądać społeczeństwo obywatelskie, gdzie więcej się robi dla innych, niż na innych narzeka. To jest właśnie nasza filozofia. Nawet jeśli mamy zupełnie różne poglądy na różne sprawy, to tego dnia ich nie demonstrujemy. Pokazujemy, co nas łączy. A łączy nas Gdańsk i Polska – powiedział Lech Parell ze Stowarzyszenia "Społeczny Urząd Miasta".