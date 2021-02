11-latek zaginął w Żarach. To Piotr Kondraciuk

Żary. 11-latek zaginął. Piotr Kondraciuk poszukiwany

Czwarta przesłanka do aborcji? Małgorzata Kidawa-Błońska o projekcie KO

Żary. Zaginął 11-latek. Do akcji włączają psy tropiące

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć podejrzenia co do obecnej lokalizacji 11-latka, o kontakt ze służbami. Informację o Piotrze Kondraciuku można przekazać pod numerem 47 79 41 211 - bezpośrednio do komendy w Żarach lub pod numerem ratunkowym 112.