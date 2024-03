103-letnia Włoszka złapana za kierownicą bez prawa jazdy. Teraz kupi sobie skuter

Niestety prawo jazdy 103-latki wygasło dwa lata wcześniej. We Włoszech kierowcy powyżej 80. roku życia muszą co dwa lata poddawać się badaniom lekarskim w celu odnowienia uprawnień do prowadzenia pojazdów. Seniorka została ukarana grzywną, a następnie zabrana do domu.