1000 zł na wakacje. Bon turystyczny z coraz mniejszą liczbą niewiadomych

Gościem programu "Money. To się liczy" był wiceminister resortu rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Jednym z poruszanych tematów były bony turystyczne. Twórca programu zdradził kolejne szczegóły dotyczące 1000 zł na wakacje. Wiemy już, w jakiej formie zostaną przekazane pieniądze, a także jaką część tej kwoty pochłoną podatki .

1000 zł na wakacje. Kto dostanie bon turystyczny

Teraz Andrzej Gut-Mostowy rozwiewa wątpliwości dotyczące tego, w jakiej formie zostaną przekazane pieniądze. - To będzie karta prepaid-owa, w wersji elektronicznej, którą będzie można zrealizować w obiekcie noclegowym, począwszy od agroturystyki, pensjonatów, kończąc na hotelach, lub w biurach turystycznych, agencjach turystycznych i u touroperatorów, którzy będą mogli pakietować pewne usługi turystyczne.

Bon turystyczny nieopodatkowany? Dostaniemy pełna 1000 zł na wakacje

Zdecydowaną większość, bo aż 90 proc. bonu turystycznego sfinansuje państwo. Jak wspominała Jadwiga Emilewicz, a także Andrzej Gut-Mostowy, szacuje się, że sfinansowanie bonu 1000+ na wakacje będzie kosztować budżet państwa ok. 7 mld zł.

Jedynie 10 proc. kosztów, czyli 100 zł za każdego pracownika, będzie musiał zapłacić przedsiębiorca przystępujący do programu. Na myśl o 1000 zł na wakacje wiele osób przekonanych było, że nie otrzyma pełnej kwoty, ponieważ będzie musiał zapłacić od niej podatek. Wątpliwości w tym wątku rozwiał Gut-Mostowy. – Bon turystyczny będzie zwolniony ze wszystkich dodatkowych obciążeń fiskalnych i opłat. Będzie to dodatkowy środek, który znajdzie się w kieszeni polskiego pracownika. Mało to, te 100 zł, które poniesie pracodawca, będzie mógł zaliczyć w koszty – mówił Gut-Mostowy. Wiceminister wspomniał również, że pracodawca będzie mógł sfinansować program bon turystyczny 1000+ z funduszu socjalnego.