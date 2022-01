100 tys. zgonów. Co robi rząd? Mueller wyjawia plany

- Najlepszą barierą są szczepienia, przygotowaliśmy bardzo dobrze funkcjonujący system, który sprawił, że każdego dnia, każdy z nas może pójść i się zaszczepić. Drugim filarem jest kwestia infrastruktury medycznej, która pozwala leczyć te osoby, które niestety nie skorzystały z tej najlepszej bariery - stwierdził w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce rzecznik rządu Piotr Mueller. Tak odniósł się do pytania, co rząd ma zamiar zrobić, by nie powiększała się liczba zgonów osób chorych na COVID-19. - Jeśli liczba zachorowań byłaby zbyt duża, możemy jeszcze wprowadzać dodatkowe obostrzenia - dodał rzecznik rządu. Dopytywany o to, jak duża musiałaby być liczba zachorowań, by rząd je wprowadził, odparł, że chodzi przede wszystkim o infrastrukturę szpitalną. - Liczba zakażeń jest oczywiście istotna, ale ważniejsza jest liczba zajętych łóżek - dodał Piotr Mueller.