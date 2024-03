100 konkretów wciąż niezrealizowane. "Platforma będzie się broniła"

Napięcie w koalicji rządzącej narasta. Sprawa aborcji wciąż dzieli koalicjantów, a podczas ostatniej konwencji samorządowej Trzecia Droga ponownie przywołała temat składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji - powiedział w sobotę Szymon Hołownia. - W świecie demokratycznym polityka jest i musi być politycznym teatrum. W polityce też muszą się pojawiać wyraziste, niemające często pokrycia w rzeczywistości jakieś frazy, mocne wystąpienia, które przyciągają uwagę opinii publicznej - mówił w programie "Newsroom" prof. Sławomir Sowiński. Podkreślił, że nie ma w tym nic złego. W trakcie programu zaprezentowano serwis przygotowany przez redakcje WP Wiadomości oraz Money.pl przestawiający licznik spełnionych konkretów Donalda Tuska. Jak można sprawdzić na stronie, do tej pory zrealizowano w całości 12 konkretów. Politolog zwrócił uwagę, że główną obietnicą Platformy Obywatelskiej było odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości, a to zostało zrealizowane. - Platforma będzie się broniła takim argumentem, że tworzy rząd koalicyjny i tak naprawdę to z czego powinniśmy ich rozliczać, to umowa koalicyjna - stwierdził Sowiński.