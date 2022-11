"10 ofiar mniej". Policyjne statystyki długiego weekendu

286 wypadków, 25 ofiar w tym ośmiu pieszych, 326 osób rannych i duża liczba zatrzymanych pijanych kierowców - 1592. To policyjne statystyki, które dotyczą długiego weekendu. Wzmożone działania policjantów na drogach trwają od piątku. Gość Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski kom. Robert Opas z biura ruchu drogowego Komendy Głównej Policji zaznacza, że te dane są niższe niż te z ubiegłego roku. - 10 ofiar mniej i to najlepsze wiadomości - podkreślił kom. Opas. Przytoczył dwie niebezpieczne sytuacje, do jakich doszło na polskich drogach. - 12-letni chłopiec, który przebiegał w okolicy przejścia dla pieszych, został potrącony przez 18-letniego kierowcę. Chłopiec zmarł w szpitalu. Szeroko komentowana była także kolizja na Wale Miedzeszyńskim, gdzie młody kierowca nie zapanował nad autem i uderzył w przystanek komunikacji miejskiej. Nikt nie został potrącony, kierowcy też nic się nie stało - dodaje. Policjanci ostrzegają, że na drogach zmieniają się warunki. Poranne zamglenia i wcześnie zapadający zmrok powodują, że uwaga kierowcy musi być potrojona.

