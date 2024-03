10 mandatów mniej dla PiS-u? Zmiany mają dotknąć Jakiego

Według doniesień "Wprost" kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości miało już zdecydować o kształcie list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z ustaleń wynika, że dojdzie do kilku przesunięć. Te mają dotknąć m.in. Patryka Jakiego, który w ostatnich wyborach startował z trzeciego miejsca w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Pięć lat temu Jaki zdobył prawie 260 tys. głosów co było najlepszym wynikiem z nie pierwszego miejsca w historii III RP. Wyprzedziła go jedynie była premier Beata Szydło, która osiągnęła najwyższy wynik w skali kraju – 525 811 głosów.